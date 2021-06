Sarah Engels: „So langsam kommt meine Energie zurück“

13.06.2021 10:52 Uhr

Die schwangere Musikerin und Ich-Darstellerin Sarah Engels hat ihren Weg zum Sport zurückgefunden.

Erst vor wenigen Tagen verzückte die Sängerin ihre Fans in den sozialen Medien mit Neuigkeiten. Nicht nur, dass sie und ihr Partner Julian Engels, der als Familiennamen nun auch Sarahs Mädchennamen angenommen hat, heimlich geheiratet haben.

Sarah Engels litt an Übelkeit

Die Sängerin ist außerdem schwanger und erwartet nach Sohn Alessio mit Ex Pietro Lombardi nun ihr zweites Kind. Allerdings war diese Schwangerschaft bis jetzt kein leichter Weg für Sarah, denn besonders im ersten Trimester litt sie an extremer Morgenübelkeit. Deshalb konnte die sonst so fitte und sportbegeisterte Brünette auch keine Workouts machen, doch jetzt scheint sich ihr Zustand langsam zu bessern.

Regelmässige Fitnesseinheiten

„So langsam kommt meine Energie zurück und ich merke, dass mir der Sport guttut. Deswegen komme ich langsam wieder rein“, erklärt Sarah bei Instagram.

Außerdem fährt sie fast jeden Tag auf einem Ergometer, das sie am Set ihres neuen Filmes stehen hat, den sie gerade dreht. Dann scheint es ja wieder bergauf zu gehen. Wie schön. (Bang)