Stars Sarah Engels: Steckt ihre Ehe mit Julian Engels in der Krise?

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2025, 14:00 Uhr

Die Ehe der Stars soll sich Gerüchten zufolge in einer Krise befinden.

Die Ehe von Sarah Engels und ihrem Ehemann Julian Engels (31) soll sich Gerüchten zufolge in einer Krise befinden.

Die Online-Community der ehemaligen ‚DSDS‘-Finalistin scheint von den laut gewordenen Spekulationen rund um die Sängerin und ihren Partner jedoch nicht überrascht zu sein.

In den Kommentaren auf Social Media, die unter einem aktuellen ‚Promiflash‘-Beitrag zu finden sind, sind die nicht überraschten Meinungen der Fans der Prominenten wie „Ist ihr durchaus zuzutrauen“, „Wundert mich bei dieser Frau nicht“ oder „Das war mir klar“, zu lesen. Ein weiterer User verteidigte das Ehepaar jedoch und betonte, dass keine Ehe „perfekt“ sei. Der Fan schrieb: „Welche Ehe ist schon perfekt?“ Die Beziehung des prominenten Paares sei Berichten eines Insiders aus dem engeren Umfeld der Engels zufolge, der sich mit vertraulichen Informationen an ‚Bild‘ gewandt hatte, nicht so rosig, wie sie nach Außen zu sein scheint. Den Aussagen des Wissenden zufolge soll die 32-jährige Sängerin dazu neigen, ihren Ehemann kontrollieren zu wollen. Dabei verbiete sie ihm angeblich, sich mit Freunden aus seiner ehemaligen Heimat zu treffen. Julian habe zudem seine Karriere als Fußballer und die damit verbundene Einnahmequelle wegen seiner Partnerin und der Kinder an den Nagel gehängt. Das Paar ist seit Mai 2021 verheiratet und zieht die gemeinsame Tochter Solea groß.