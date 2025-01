Öffentlicher Schlagabtausch Sarah Engels und Laura Maria Rypa: Streit in ihrer Patchwork-Familie

Sarah Engels (r.) und Laura Maria Rypa sind in einen öffentlichen Familienzwist verwickelt. (hub/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 09:38 Uhr

Hat Sarah Engels mit einem Werbevideo gegen ihren Ex Pietro Lombardi gestichelt? Dessen Verlobte scheint sich da sicher zu sein und löst einen öffentlichen Schlagabtausch aus.

Sarah Engels (32) hat sich in einem Statement offenbar ihren Frust von der Seele geschrieben. Nach einigen Instagram-Storys, in denen sich die Sängerin auf ihr kommendes "Schlag den Star"-Duell gegen Evelyn Burdecki (36) am 15. Februar freut, schlägt sie ernstere Töne an.

In einer weiteren Story heißt es von Engels: "Eigentlich wollte ich mich einfach nur darüber freuen, dass ich die Chance bekommen habe, ein weiteres Mal bei diesem TV-Format dabei zu sein und ja, in diesem Video ging es um einen humorvollen Battle – in dem Evelyn und ich uns gegenseitig Sprüche drücken, über die der andere lachen kann." Sie fügte hinzu: "Dieses Video sollte niemanden persönlich angreifen. Doch leider suchen manche Menschen immer wieder nach Wegen, um mich gezielt anzugreifen, zu sticheln und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen." Sie erklärte zudem, dass sie sich normalerweise "so gut wie nie" äußere, weil sie denke, "dass Schweigen die vernünftige und verantwortungsbewusstere Entscheidung ist". Sie merke aber, so Engels weiter, dass genau dieses Schweigen keine Ruhe bewirke, "sondern sich manche erst recht ermutigt fühlen, noch mehr Lügen zu verbreiten".

Sarah Engels' Worte beziehen sich offenbar auf Laura Maria Rypa (29), die Verlobte ihres Ex-Manns Pietro Lombardi (32). Die hatte einige Stunden vor Engels' Statement in einer Story geschrieben: "Liebe Sarah, hör bitte in Zukunft auf mit deinen Sticheleien, weil komischerweise kommt es immer zuerst von dir". Ein weiteres Video, in dem Rypa mit den Tränen kämpft und ein Text folgen, in dem sie unter anderem schreibt: "Ich bin es leid, zu schweigen und mich in die Ecke drängen zu lassen."

"Schlag den Star"-Video soll den Streit ausgelöst haben

Auslöser des öffentlichen Schlagabtauschs war angeblich ein Werbevideo, das Sarah Engels zu "Schlag den Star" gepostet hatte. Darin spielen sie und Evelyn Burdecki ein WhatsApp-Duell, in dem einige User eine Anspielung auf einen Streit zwischen Sarah und Pietro Lombardi aus dem Jahr 2016 erkannt haben wollen. In dem Jahr hatte sich das Paar nach drei Jahren Ehe getrennt.

Lombardi und Rypa sind seit 2020 liiert, zwei Jahre später folgte die Verlobung. Im Januar 2023 begrüßte das Paar seinen gemeinsamen Sohn Leano Romeo (2), im August des darauffolgenden Jahres folgte Sohnemann Amelio. Lombardi hat zudem mit seiner Ex-Frau Sarah Engels Sohn Alessio (9).

Die Sängerin wiederum ist seit 2021 mit ihrem Ehemann Julian Engels (31) verheiratet. Zusammen mit ihm bekam sie Tochter Solea (3).