"Die Burdecki hau' ich wecki" Sarah Engels vs. Evelyn Burdecki: Zweite Chance bei „Schlag den Star“

Sarah Engels (l.) tritt am 15. Februar bei "Schlag den Star" gegen Evelyn Burdecki an. (smi/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 11:55 Uhr

Sarah Engels und Evelyn Burdecki haben ihre jeweiligen Duelle bei "Schlag den Star" verloren. Nun bekommen sie eine zweite Chance und geben sich im Vorfeld siegessicher.

Zweite Chance für Evelyn Burdecki (36) und Sarah Engels (32). Am Samstag (15. Februar) dürfen die beiden Verliererinnen vergangener Ausgaben von "Schlag den Star" erneut ran. Dschungelcamp-Gewinnerin Burdecki und DSDS-Zweitplatzierte Engels treten um 20:15 Uhr bei ProSieben und Joyn live gegeneinander an.

"Die Burdecki hau' ich wecki", reimt Sarah Engels im Vorfeld. Auch Burdecki rasselt mit dem Säbel. "Ich freue mich auf Sarah", gibt sie zu Protokoll. "Zum ersten Mal habe ich keine Angst am Pult die Schlechteste zu sein". Damit spielt "The Brain" Burdecki auf ihr Image an, nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein.

So verloren Engels und Burdecki ihre ersten Duelle

Sarah Engels verlor ihr erstes Duell bei "Schlag den Star" am 8. Dezember 2018. Die Sängerin, die damals noch unter dem Nachnamen ihres Ex-Mannes Pietro Lombardi angetreten war, zog gegen Rapper Eko Fresh (41) den Kürzeren. Es war das erste Mal in der Geschichte von "Schlag den Star", dass eine Frau gegen einen Mann antrat.

Engels verlor den Kampf der Geschlechter deutlich. Nach nur 12 Spielen setzte sich Eko Fresh in viereinhalb Stunden mit 64:14 durch. Der Sieger lobte die Unterlegene aber explizit für ihren Mut, gegen einen Mann in den Ring gestiegen zu sein.

Evelyn Burdecki maß sich am 28. September 2021 mit Sophia Thomalla (35). Das Duell gegen die Moderatorin ging immerhin über 14 von 15 Spielen. Doch nach 5:08 Stunden lag Thomalla mit 74:31 klar vorne.