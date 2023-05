"Es kann jeden Moment so weit sein" Sarah Ferguson: Das ist Prinzessin Eugenies Geburtstermin!

Sarah Ferguson kann es nicht abwarten, dreifache Oma zu sein. (mia/spot)

SpotOn News | 19.05.2023, 14:55 Uhr

Sarah Ferguson hat sich in einem Interview verplappert und verraten, wann ihre Tochter, Prinzessin Eugenie, ihr zweites Kind erwartet. Demnach könnte es "jeden Moment" so weit sein.

Sarah Ferguson (63) hat – mehr oder weniger aus Versehen – den Geburtstermin ihres dritten Enkelkindes verraten.

Das Baby wird Ende Mai erwartet

Im Interview mit „Hello“ sagte sie, dass die Familie noch nicht wisse, welches Geschlecht das Kind haben werde. „Aber ich glaube, dass das Baby Ende Mai erwartet wird. Es könnte also jeden Moment so weit sein“, verriet Ferguson. Ihren Einsatz als dreifache Oma kann Ferguson offenbar auch nicht mehr erwarten – so bezeichnete sie sich auch als „beste Oma aller Zeiten“.

Ihre Tochter Eugenie (33) hatte sich mit konkreten Informationen über ihre Schwangerschaft bewusst zurückgehalten. Sie kündigte im Januar auf Instagram lediglich an: „Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass unsere Familie diesen Sommer Zuwachs bekommen wird.“

Es wird das zweite Kind für die Prinzessin. Seit dem 9. Februar 2021 sind Eugenie und Jack Brooksbank (37) bereits Eltern von Sohn August Philip Hawke Brooksbank (2).

Ferguson im „Oma-Himmel“

Auch Oma Ferguson meldete sich damals schon zu Wort. Zu einem Bild, das ihren Enkel beim fröhlichen Herumtollen im Regenmantel zeigte, schwärmte die Ex-Frau von Prinz Andrew (63), sie sei einmal mehr im „Oma-Himmel“ angekommen.

Den erlebt sie dieses Jahr zum insgesamt zum dritten Mal – Tochter Beatrice (34) und deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (39) schenkten ihr ebenfalls 2021 Enkeltochter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi (1).