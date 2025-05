Stars Sarah Ferguson: Queen Elizabeth spricht über ihre Hunde mit ihr

16.05.2025

Sarah Ferguson, die Herzogin von York, ist sich „sicher“, dass die verstorbene Königin Elizabeth über ihre Hunde mit ihr kommuniziert.

Die 65-jährige Autorin kümmerte sich seit dem Tod der Monarchin im September 2022 um die Corgis ihrer ehemaligen Schwiegermutter, Muick und Sandy. Sie glaubt, dass sie täglich eine Nachricht von dem verstorbenen Royal erhält, wenn die Hündchen sie morgens begrüßen.

Laut der Zeitung ‚Daily Telegraph‘ sagte sie dem Creative Women Platform Forum in London: „Ich habe ihre Hunde, ich habe ihre Corgis. Jeden Morgen kommen sie rein und sagen ‚Wuff Wuff‘ und all das, und ich bin mir sicher, dass sie es ist, die mit mir spricht. Ich bin mir sicher, dass sie es ist, die mich daran erinnert, dass sie noch da ist.“ Sarah, die ihrem Ex-Mann, dem Sohn der Queen, Prinz Andrew, trotz der Trennung immer noch nahe steht, möchte die Menschen immer wieder daran erinnern, was für eine „erstaunliche Dame“ die Monarchin war. Sie fügte hinzu: „Die Wahrheit ist, dass ich die größte Ehre hatte, ihre Schwiegertochter zu sein. Das ist ziemlich groß. Und als ich hierher fuhr, sah ich die Elizabeth Line und sagte: ‚Ich möchte, dass sich jeder daran erinnert, was für eine erstaunliche Frau sie war.'“

Die Herzogin hatte zuvor das „außergewöhnliche Verhalten“ von Muick und Sandy gelobt und zugegeben, dass sie große Freude in ihr Leben gebracht hätten. Auf die Frage, wie es den Hunden gehe, sagte Sarah der britischen Ausgabe des ‚HELLO!‘-Magazins: „Es sind solche Freuden. Ich bin hundeverrückt und sie sind außergewöhnlich. Sandy folgt mir überall hin – ich glaube, er denkt, ich sei die Königin. Sie sind nationale Schätze.“ Und Sarah, die Fergie genannt wird, beschrieb die Hunde als eines der „besten Geschenke“, die sie von der Königin erhalten habe, abgesehen von ihren bewegenden letzten Worten an sie. Dem Magazin ‚Platinum‘ sagte sie: „Das Letzte, was die verstorbene Queen zu mir sagte, war: ‚Sei du selbst.‘ Das war das beste Geschenk, abgesehen von den Corgis, das sie mir gemacht hat.“