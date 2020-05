Sarah Ferguson: So süß tröstet sie Tochter Beatrice

Sarah Ferguson muntert ihre Tochter Beatrice mit einer süßen Instagram-Botschaft auf. Eigentlich hätte die Prinzessin am Freitag (29. Mai) ihrem Liebsten Edoardo Mapelli Mozzi das Jawort gegeben – eigentlich.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste die royale Hochzeit jedoch verschoben werden. Um Beatrice zu trösten, veröffentlichte die Brautmutter nun rührende Worte auf ihrem Social Media-Account.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sarah Ferguson (@sarahferguson15) am Mai 29, 2020 um 3:00 PDT

Rührende Worte

Neben einem Bild, das die 31-Jährige als kleines Mädchen zeigt, schrieb Fergie: „Ich liebe dich, meine süße Beatrice. Du hast mir mehr Freude bereitet, als ich es mir je hätte wünschen können.“

Und weiter: „Ich freue mich so sehr darauf, deine und Edos Liebe zu feiern, wenn wir alle aus dem Lockdown kommen. Die wichtigsten Dinge sind Gesundheit und Liebe und am heutigen Tag sende ich sie an dich und alle anderen Leute, die während dieser Zeit heiraten wollten… ich bin so stolz auf euch alle.“

Die Quarantäne verbringen die Turteltauben im Haus von Edoardos Mutter in den Cotswolds im Südwesten Englands. Fergie weilt derweil zusammen mit ihrer anderen Tochter Eugenie und deren Ehemann Jack sowie ihrem Ex-Partner Prinz Andrew in der Royal Lodge Windsor.

„Während dieser Zeit in der Quarantäne habe ich es wirklich geliebt, mehr Zeit mit Eugenie und Jack zu verbringen“, verriet sie kürzlich gegenüber dem „City Island Podcast“. „Nachdem sie geheiratet hat, lebt man natürlich nicht mehr zusammen. Ich habe sie also nicht mehr so oft gesehen, und so war es jetzt eine absolute Freude, kostbare Zeit mit ihr zu verbringen.“ (Bang)