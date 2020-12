29.12.2020 11:20 Uhr

Sarah Harrison: So dekadent leben sie und Dominic in Dubai

Sarah und Dominic Harrison sind vor wenigen Wochen nach Dubai ausgewandert. Mittlerweile scheinen sich die Influencer gut eingelebt zu haben.

Sarah Harrison und ihr Mann Dominic leben seit Kurzem mit ihren beiden Töchtern in der Wüstenmetropole Dubai. Bereits im Herbst, vor dem Umzug, hat die ehemalige “Bachelor“-Teilnehmerin ihre Fans zu einer virtuellen Room-Tour via YouTube eingeladen. Nun, wenige Wochen später, hat die Blondine mit einem rund 21-minütigen Video nachgelegt und die mittlerweile eingerichtete Bude auf dem Präsentierteller serviert.

An Geld scheint es den Harrisons nicht zu mangeln

Wer bisher daran gezweifelt hat, dass man als Influencer Schotter machen kann, wird bereits nach wenigen Sekunden eines besseren belehrt. So eine Luxus-Bude leistet man sich nämlich nur dann, wenn man Unmengen an Geld verdient. Bei TeamHarrison dürften es wohl vor allem fürstlich bezahlte Werbedeals sein, die das Konto der YouTube-Stars füllen.

Ein Garten zum neidisch werden

Die kompletten 21 Minuten wird man sich wohl nur als wirklich, wirklich krasser Fan der beiden reinziehen. Aber in einem großen Haus gibt es eben auch viel zu zeigen, was die Länge des Videos immerhin im Ansatz rechtfertigt. Zwei Wohnzimmer mit jeweils einem XXL-Fernseher zum Beispiel. Auf einen Garten mit großzügiger Grünfläche und einem Pool kann man im warmen Dubai natürlich ebensowenig verzichten.

Mia Rose und Kyla haben ihr eigenes Reich

Sollte ein Grillabend dann doch mal am schlechten Wetter scheitern, was in der Wüstenmetropole ja ziemlich unwahrscheinlich ist, können Sarah und ihr Dominic immer noch auf ihre edle Indoor-Bar ausweichen. In den oberen Stockwerken befinden sich die Prinzessinen-Gemächer der beiden Töchter Kyla und Mia Rose. “Bei so vielen Treppen werde ich krasse Muskeln bekommen“, freute sich Fitnessfreak Dominic Harrison während der Protz-Show über das kleine Beinworkout, während ihm sichtlich die Pumpe ging.

Galerie

Auszeit am Strand

Dennoch steht bei den Harrisons noch einiges auf der To-do-Liste. Neben den zahlreichen Umzugskartons, deren Inhalt darauf wartet verräumt zu werden, fehlen noch Deko und einzelne Möbelstücke. Dennoch haben sich Sarah und der ehemalige Barkeeper zuletzt aber erstmal die Strände Dubais erkundet, um sich nach dem Umzugsstress einfach mal in Ruhe durchzuatmen.

Sarah Harrison zeigt ihren heißen Body

Auf Instagram hat die Blondine gerade ein Foto von dem Tagesausflug gepostet und dabei ihren Beach-Body präsentiert. Eins muss man Sarah Harrison jedenfalls lassen: Auch nach zwei Geburten ist die 29-Jährige noch immer in absoluter Topform. (JuC)