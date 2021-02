09.02.2021 13:44 Uhr

Sarah Harrison so schlank und durchtrainiert wie noch nie

Sarah Harrison hat ihren Baby-Speck schon nach einem halben Jahr wieder abtrainiert. Die 29-Jährige bekam erst im Juli mit Ehemann Dominic Harrison, den sie 2017 heiratete und mit dem sie auch schon die dreijährige Tochter Mia Rose hat, ihre zweite Tochter Kyla.

Durchtrainiert und schlank

Vom After-Baby-Body ist bei der YouTuberin aber schon gar nichts mehr zu sehen, denn sie zeigt sich rank und schlank auf Instagram und YouTube. Wie hat sie das nur geschafft?

In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin regelmäßig Bilder von ihrem durchtrainierten Körper und verrät dazu auch, dass sie ihre Muskeln und die schlanke Taille durch viel Work-Outs zurückbekommen hat, die sie während des Lockdowns zu Hause macht.

Das ist ihr Ziel

Bei diesen Trainings gönnt sich die hübsche Blondine Abwechslung und erklärt in einer Story, in er sie sich ebenfalls im knappen Sport-Outfit zeigt: „Ich habe jetzt 30 Minuten trainiert und fühle mich richtig gut. Ich bin total verschwitzt, auch am Bauch überall und ich werde jetzt noch ein bisschen Ausdauertraining machen: Schwimmen.“

Ein Ziel, auf das sie hinarbeitet, hat die zweifache Mutter übrigens auch, wie Sarah Harrison in einer weiteren Bikini-Story erklärt: „Ich habe jetzt noch genau drei Wochen, dann wird das neue Programm aufgenommen. Und in den drei Wochen, werde ich noch mal alles geben, was ich kann und ich bin mal gespannt, was ich noch alles erreichen kann.“