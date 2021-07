Sarah Harrison: Tochter Mia Rose „hat sich ganz blöd verletzt“

Sarah Harrison sorgt sich um ihre Tochter Mia. (eee/spot)

09.07.2021 18:53 Uhr

Influencerin und YouTube-Star Sarah Harrison meldet sich besorgt bei Instagram zu Wort: Ihre Tochter Mia Rose habe sich "ganz blöd" beim Spielen verletzt und musste in die Notaufnahme.

Sorge um Sarah (30) und Dominic Harrisons (29) Tochter Mia Rose (3): Die Kleine habe sich am Donnerstag (8 Juli) beim Spielen „ganz blöd“ verletzt, berichtet die Influencerin in einer Instagram-Story. „Mia ist gestern ganz blöd in die Spielzeugkiste gefallen, weil sie gestolpert ist. Ihr Arm war drin und dann ist ihr Körper nachgekommen und der Arm konnte nicht ausweichen“, erklärt sie. In der Notaufnahme habe sich dann herausgestellt, dass sich Mia ihren Arm gebrochen hat.

„Das Schlimmste war, dadurch dass der Knochen so geknickt war, dass ich nicht sicher war, ob sie noch operiert werden muss“, so Harrison weiter. Die Dreijährige habe aber lediglich einen Gips bekommen, wie auch ein Foto zeigt. Nächste Woche müsse ihre Tochter dann noch einmal für eine Kontrolle zum Arzt. Ihr gehe es aber soweit gut.

Neben Mia hat das bekannte YouTube-Paar, auch bekannt als „Team Harrison“, noch Tochter Kyla, die im Juli 2020 zur Welt kam. Sarah und Dominic Harrison sind seit Ende November 2017 verheiratet. Die Familie lebt inzwischen in ihrer Wahlheimat Dubai, ist aber aktuell für einen Besuch in Deutschland.