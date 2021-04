Sarah Harrison und Fiona Erdmann: Hier haben ihre Kinder ihr 1. Date

19.04.2021 13:15 Uhr

Sarah Harrison und Fiona Erdmann scheint mittlerweile eine enge Freundschaft zu verbinden. Immerhin haben die beiden Influencerinnen ja auch eine Menge Gemeinsamkeiten.

Sarah Harrison (29) und Fiona Erdmann (32) haben sich zuletzt zu einem Mama-Treffen verabredet. Dabei kamen nicht nur die Dubai-Auswanderinnen auf ihre Kosten, sondern auch die Kinder der beiden, die im gleichen Alter sind.

Kyla und Leon Luan verstehen sich bestens

Während sich die Mütter über ihr neues Leben in der Wüsten-Metropole austauschen konnten, konnten sich Sarahs Tochter Kyla und Fionas Sohn Leon Luan nämlich beim Spielen kennenlernen. „Bei Sarah werden die Kinder bestens bespaßt, kann ich hier einziehen?“, wollte Fiona Erdmann in ihrer Insta-Story wissen. „Die haben sogar ein Garten-Haus, da werde ich einziehen“, scherzte die Influencerin weiter.

Sandkasten-Freunde

„Die beiden haben gerade ein Spiel-Date und freuen sich so“, erklärte Sarah Harrison ihren Followern zudem. Die Kids scheinen sich jedenfalls bestens zu verstehen, denn in der Story ist zu sehen, wie sich Kyla und Leon Luan (beide werden im Sommer 1) über beide Ohren anstrahlen. Während die Harrisons erst seit Ende 2020 in Dubai wohnen, hat Fiona Erdmann ihre Existenz in Deutschland bereits 2018 schon aufgegeben.

Fiona Erdmanns tragische Vergangenheit

Nach ihrer tragischen Vergangenheit wollte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin dort einen Neustart wagen und ihre Karriere als Model vorantreiben. Nachdem vor rund sechs Jahren ihre Mutter gestorben ist, verlor sie 2016 auch noch ihren Ex-Mann Mohammed, der bei einem Motorrdunfall tödlich verunglückt ist.

Sarah und Dominic Harrison hingegen sind allein wegen des besseren Wetters und der höheren Lebensqualität von München in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen, wie sie jedenfalls behaupten.