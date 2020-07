Mittwoch, 29. Juli 2020 17:58 Uhr

Sarah Harrison verrät stolz den Namen ihrer Tochter

Am Montag haben Sarah und Dominic Harrison die Geburt ihres zweiten Kindes verkündet. Jetzt verrät die Influencerin, wie die Kleine heißt.

Sarah (29) und Dominic Harrison sind gerade erst zum zweiten Mal Eltern geworden. Jetzt verrät die Influencerin schon den Namen ihrer neuen Tochter bei Instagram: die Kleine heißt Kyla. Dazu postete Harrison ein Bild, auf dem sie das Baby an sich schmiegt. Von ihrem Töchterchen ist nur der Hinterkopf zu sehen.

Gleichzeitig postete die Influencerin eine Liebeserklärung, an ihre Kleine. „Dein erster Atemzug hat unsere Familie komplett gemacht“, schreibt Harrison, die sich „im Moment nicht glücklicher schätzen“ könne.

Auch Schwesterchen Mia freute sich auf ihre Spielgefährtin

Zudem veröffentlichten die Harrisons am Mittwoch ein Video bei YouTube, das unter anderem Ausschnitte aus der Schwangerschaft und aus der Klinik zeigt. Am Montag hatte die 29-Jährige die Geburt öffentlich gemacht. In ihren Instagram Stories schrieb sie: „Wir dürfen unsere kleine Prinzessin in den Armen halten. Es ist alles super verlaufen und uns geht es allen gut. Genießen jetzt unsere Kuschelzeit und melden uns die Tage bei euch!“

Sarah und Dominic Harrison heirateten wenige Tage vor der Geburt ihrer ersten Tochter Mia Rose Ende November 2017. Wie das Mädchen damit umgeht, bald ein Geschwisterchen zu haben, verriet Harrison vor wenigen Tagen im Interview mit spot on news: „Sie versteht alles ganz genau und die Vorfreude steigt. Sie freut sich aber auch schon, wenn Mamas Bauch weg ist und sie endlich wieder mehr mit mir toben kann.“

(wue/spot)