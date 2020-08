03.08.2020 13:15 Uhr

Sarah Harrison wehrt sich gegen gehässige Kommentare

Sarah Harrison postet fleissig Bilder nach ihrer zweiten Entbindung. Doch sie wehrt gegen gehässige Kommentare.

Selbstdarstellerin und Instagram-Persönlichkeit Sarah Harrison steht stolz zu ihrem After-Baby-Body. Das gefällt offenbar nicht allen.

Frischgebackene Zweifach-Mama

Die Influencerin brachte vor wenigen Tagen ihr zweites Kind zur Welt. Die kleine Kyla macht Sarahs Familienglück mit ihrem Ehemann Dominic und Tochter Mia Rose (2) komplett. Dass ihr Körper so kurz nach der Geburt noch nicht wieder bei XS angekommen ist, sollte eigentlich klar sein – trotzdem musste sich die 29-Jährige gehässige Kommentare gefallen lassen, als sie in ihrer Instagram-Story ein Bild postete, auf dem ihr noch immer gerundeter Bauch zu sehen war. Damit wollte sie eigentlich nur ihre Freude über ihr Mama-Glück mit der Welt teilen.

Fiese Fragen

Doch schnell musste sie sich fiese Fragen zu dem Foto in ihrer Insta-Story gefallen lassen. „War das Bild von vor der Entbindung?“, „Du hast ja immer noch einen Bauch“ und „Bist du das dritte Mal schwanger?“ lauteten ein paar der gemeinen Kommentare. Davon lässt sich die Ex-‚Bachelor‘-Teilnehmerin jedoch nicht unterkriegen. In einem anschließenden Videoclip zeigt sie ihr Bäuchlein erneut und stellt klar, dass sie sich nicht für ihre Rundungen schämt.

Ehrliches Foto

„Ich bin stolz auf meinen Körper“, betont Sarah da. Ihre wahren Fans lieben die Blondine für ihren Mut, auch ihre unperfekte Seite zu zeigen. „Tolles Bild und so ehrlich!“, lobt ein anderer Follower die Offenheit des Reality-Stars. Und damit hat er irgendwie auch Recht. Harrisons Kollegin Daniela Katzenberger zum Beispiel dürfte da mit ihrer Selbstironie und den gerne zur Schau gestellten Makeln ein großes Vorbild sein.

Neue Geschäftsidee

Mit ihrem Göttergatten Dominic hat Sarah offenbar eine neue Geschäftsidee entwickelt. „Ich kann es garnicht in Worten fassen, wie stolz es mich macht, dass unsere Firma gerade Woche für Woche Form annimmt und auch bald schon online gehen wird“, schrieb sie bei Insta letzte Woche erst. „2 Jahre Arbeit, Leidenschaft und Herzblut stecken in @samion Heute stellen wir euch bereits unser zweites Produkt vor unsere Pregnancy Tattoos …“

Wer ist Sarah Harrison?

Sarah Harrison (ursprünglich Nowak) machte ursprünglich eine Lehre zur Bankkauffrau, nahm an drei großen Playboy-Produktionen teil und wurde in der Folge zum „Playmate August 2014“ und später zum „Playmate des Jahres 2015“ gewählt. Im selben Jahr nahm sie an der 5. Staffel der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ teil. Da wurde sie Dritte.

Im November 2017 heiratete Sarah den Deutsch-US-Amerikaner Dominic Harrison. Im selben Monat kam das erste Kind des Paares, eine Tochter, zur Welt. Im Juli 2020 wurden beide erneut Eltern einer Tochter. (Bang/KT)