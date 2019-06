Sarah Harrison will zum zweiten Mal heiraten

Freitag, 14. Juni 2019 17:09 Uhr

Sarah Harrison steht bald zum zweiten Mal vorm Traualtar. Bereits im November 2017 gaben sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Dominic standesamtlich das Ja-Wort. Kurz darauf folgte bereits die Geburt der ersten gemeinsamen Tochter Mia Rose.

Nun will das Paar sich bei einer zweiten Trauung erneut ewige Liebe schwören. Im ‚Promiflash‘-Interview sagte Sarah über die für diesen Sommer geplante Zeremonie: „So langsam steigt auch die Nervosität, vor allem, weil es jetzt ganz anders ist als unsere standesamtliche Hochzeit. Da war ich ja hochschwanger! Jetzt habe ich ein Traumkleid und werde natürlich gucken, dass ich mich pudelwohl fühle!“

Möglicherweise könnte die zweite Feier für Dominic und Sarah auch den Abschied aus Deutschland bedeuten.

Quelle: instagram.com

Heimweh trieb sie zurück

Ganze vier Monate lang lebte die kleine Familie letztes Jahr nämlich in Los Angeles, bevor das Heimweh sie einholte. Ob die drei es nochmal in den USA versuchen wollen? „Auf einmal können wir uns doch vorstellen, auszuwandern – wenn ihr jetzt glaubt, wir haben sie nicht mehr alle, ist das okay“, erklärten Sarah und Dominic erst kürzlich in einem YouTube-Video. Es sei schwierig gewesen, in Los Angeles anzukommen, da sie stets ihre Frist von sechs Monaten im Hinterkopf hatten. „Das hemmt einen schon, sich etwas zu öffnen“, verriet Dominic den Fans.