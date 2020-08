10.08.2020 20:49 Uhr

Sarah Harrison zeigt ihre schönen Cousinen

Sarah Harrison hat gerade ein Bild von sich und ihren Cousinen gepostet, das vor 24 Jahren aufgenommen wurde.

Sarah Harrison hat ein Bild aus ihrer Kindheit auf Instagram veröffentlicht. Im Rahmen einer Familienfeier kamen sie und ihre Cousinen am Wochenende zusammen. Dabei haben die Mädels die Sonne genossen und offensichtlich auch alte Fotoalben durchgeblättert. Inspiriert von dem 24 Jahre alten Schnappschuss, haben sich die vier ähnlich wie damals vor der Kamera positioniert. Nur, dass sie auf der Aufnahme aus vergangenen Tagen in der Badewanne saßen. Sarah selbst war damals süße fünf Jahre alt.

Schönheitsgen liegt in der Familie

Das Beauty-Gen scheint bei den Nowaks, wie Sarah gebürtig heißt, wohl in der Familie zu liegen. Neben der ehemaligen „Bachelorette“ sind nämlich auch die drei anderen Damen bildhübsch. Was die drei sonst so in ihrem Leben treiben, ist allerdings nicht ganz klar.

Gutes Verhältnis

„Wie niedlich, nächstes Mal bitte wieder in der Badewanne“, wünscht sich ein Follower. „Hoffentlich versteht ihr euch auch weiterhin so gut“, lautet ein anderer Kommentar. Die vier scheinen echt ein Herz und eine Seele zu sein.

Zweite Tochter kam Ende Juli

Erst vor wenigen Tagen wurde die 29-Jährige zum zweiten Mal Mutter einer Tochter. Mit der kleinen Kyla hat die Frauenbande der Familie also nochmal Verstärkung bekommen.

Seit drei Jahren verheiratet

Mit Dominic Harrison, dem Vater des Babys, ist Sarah seit 2017 verheiratet. Im selben Jahr kam Mia Rose, die erste Tochter der beiden zur Welt. Am 27. Juli wurde das zweite Mädchen geboren. Die Familie lebt in München.