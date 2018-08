Sarah Hyland wog nur noch 34kg: Es geht bergauf!

Dienstag, 7. August 2018 21:45 Uhr

Sarah Hyland kämpft sich zurück zu einer gesunden Figur. Die 27-jährige ‚Modern Family‘-Darstellerin leidet seit Jahren an gesundheitlichen Problemen und erschreckte zwischenzeitlich mit extremem Untergewicht.

Jetzt meldet sich die Schauspielerin auf Instagram jedoch mit guten Nachrichten zurück. Dort ist sie durchtrainiert in Sportklamotten zu sehen und sie schreibt schonungslos offen dazu: „Ich bin sehr stolz hierauf, weil ich Anfang des Jahres nur 34 Kilo gewogen habe.“

Heute scheint die 1,57 Meter große Darstellerin über diesen Magerschock hinweg zu sein. Sie postet regelmäßig Bilder, Videos und motivierende Botschaften aus dem Fitnessstudio, wo sie sich mehr Muskeln und Stärke antrainieren will. Die mageren Tage möchte Hyland endgültig hinter sich lassen. In der Vergangenheit musste sich die Amerikanerin immer wieder Spekulationen gefallen lassen, dass sie an einer Essstörung leiden würde. Allerdings gibt sie selbst an, dass ihre Figurprobleme anderweitig bedingt seien. Sie leidet an einer angeborenen Nierendysplasie und vor sechs Jahren musste ihr eine Niere transplantiert werden.

Quelle: instagram.com

Viel Protein

„Meine Lebensumstände haben mich in eine Lage gebracht, in der ich keine Kontrolle mehr darüber habe, wie ich aussehe“, offenbarte Hyland damals in einem emotionalen Twitter-Statement. „Ich arbeite hart daran, mein Gewicht zu halten, indem ich viel Protein esse und anstrebe, stark und gesund zu werden. Es gibt keinen Grund, euch Sorgen zu machen! Ich war schon am Boden in meinem Leben und werde es wahrscheinlich auch wieder sein, aber ich bin standhaft und robust und ich werde alle Hürden überwinden.“