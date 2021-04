Sarah-Jane Wollny hat krass abgenommen: Das ist ihr Schlank-Geheimnis!

08.04.2021 13:13 Uhr

Nachdem bereits Lavinia und Estefania Wollny einige Kilos verloren haben, scheint auch Sarah-Jane Wollny abgenommen zu haben. Auf neuen Bildern sieht die süße TV-Darstellerin plötzlich schlanker aus.

Erst vor wenigen Wochen hat Estefania Wollny auf Instagram neue Fotos von sich veröffentlicht, die sie in einer knackigen Hose und einem engen Body zeigten.

Lavinia und Estefania haben abgenommen

Das figurbetonte Outfit setzte ihren weiblichen Body gekonnt in Szene. Das ging auch an ihren Fans nicht vorbei und Estefania kassierte viele tolle Komplimente. Einer fragt ziemlich direkt nach: „Hast du abgenommen?“ Und ein anderer bemerkt einfach nur an: „Du siehst toll aus!“

Übrigens, nicht nur Estefania hat abgenommen, auch ihre ältere Schwester Lavinia zeigte sich in den letzten Monaten total erschlankt. Keine Frage, die beiden Schwestern sehen einfach glücklich und gesund aus!

Neue Bilder von Sarah-Jane

Jetzt hat auch Schwester Sarah-Jane Wollny nachgezogen. Die postete drei neue Spiegel-Selfies auf ihrem Instagram-Account und trug darauf eine hellgraue Leggings und einen rosafarbenen Strickpullover.

Die langen blonden Haare trug Sarah-Jane in Wellen und dazu ein sehr natürliches Make-Up. Zu dem Bild schrieb sie: „Am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass ein schöner Moment dabei war, der dich lächeln ließ.“

„Das steht dir super“

Was ihren Fans jedoch sofort aufgefallen ist: Sarah-Jane hat anscheinend ein paar Kilos verloren. So schreibt einer: „Hast du abgenommen? Respekt!“ und ein anderer merkt an: „Wow! Du hast aber toll abgenommen! Das steht dir super gut!“

Den Fans und Followern scheint aufgefallen zu sein, dass einige Familienmitglieder der Wollnys gerade abnehmen: „Ich finde, alle aus der Familie haben irgendwie abgenommen. Auch Estefania sieht anders aus!“

Fans wollen Diät-Geheimnis

Aber wie hat Sarah-Jane das geschafft? Das wollen ihre Fans auch gerne wissen und so kommentiert einer: „Wow du siehst ja so gut aus, ihr habt alle so toll abbekommen, verrate mir mal euer Geheimnis wie ihr das macht?“

Ein Geheimnis könnte der Verzicht auf Süßigkeiten sein. Denn vor einiger Zeit schrieb Sarah-Jane bei Instagram: „Als gesunden Snack zwischendurch esse ich abends in letzter Zeit gerne mal die Vollkorn Reiswaffeln.“

(TT)