Stars Sarah Jessica Parer war ’sehr traurig über den Abschied von Mr. Big‘

Sarah Jessica Parker - Red Sea Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 14:00 Uhr

Sarah Jessica Parker war „wirklich traurig, sich von Mr. Big in ‚And Just Like That …‘ zu verabschieden.“

Die Figur der 60-jährigen Schauspielerin, Carrie Bradshaw, datete Mr. Big in ‚Sex and the City‘ und ‚And Just Like That…‘ – doch die Figur wurde aus der Serie gestrichen, nachdem Co-Star Chris Noth 2021 des sexuellen Übergriffs beschuldigt wurde.

Über die Beziehung von Carrie und Big sagte Sarah zu ‚E! News‘: „Es war romantisch und es war eine Katastrophe. Es war zerstörerisch und es war gesund. Das Sterben von Big war sowohl beruflich als auch persönlich sehr, sehr schwer. Das ist nicht nur ein Thema. Es ist eine der Hauptschlagadern, ohne die man nur schwer auskommen würde.“ Sarah hat die Geschichte von Carries und Bigs Beziehung genossen, und es fiel ihr schwer, darüber hinwegzukommen. „Es war wirklich traurig, sich davon zu verabschieden. Es ist nicht so, dass ich es für meine eigene Gesundheit oder mein Wohlbefinden gebraucht hätte, aber es war eine wunderbare Geschichte, die man über viele Jahre hinweg erzählen konnte”, so die Darstellerin weiter.

Chris wurde im Dezember 2021 von mehreren Frauen der sexuellen Nötigung beschuldigt. Die Anschuldigungen führten dazu, dass er aus der zweiten Staffel von ‚And Just Like That…‘ gestrichen wurde. Noth wies die Anschuldigungen jedoch zurück und bezeichnete sie als „kategorisch falsch“. Er sagte damals in einer Erklärung: „Diese Geschichten könnten vor 30 Jahren oder vor 30 Tagen passiert sein – nein heißt immer nein – das ist eine Grenze, die ich nicht überschritten habe.“