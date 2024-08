Bei "And Just Like That..." Sarah Jessica Parker bringt Look aus „Sex and the City“ zurück

Sarah Jessica Parker recycelte für "And Just Like That..." 2024 (l.) einen Look von "Sex and the City" aus 2000 (r.). (eyn/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 13:16 Uhr

Sarah Jessica Parker wurde als Carrie Bradshaw in "Sex and the City" mit ihren ikonischen Looks zur Fashion-Ikone. Ein echtes Hingucker-Teil packte sie jetzt am Set zur Fortsetzung "And Just Like That..." wieder aus.

Carrie Bradshaw recycelt Kleidungsstücke auch noch nach 20 Jahren. In "And just like that…" schlüpft Sarah Jessica Parker (59) wieder in ihre Paraderolle der modebewussten New Yorkerin aus "Sex and the City". Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel trug die Schauspielerin jetzt eine Bluse, die eingefleischten "SATC"-Fans bekannt vorkommen könnte.

Bilder zeigen Parker am 28. August am Set in New York City. Für die Szenen trug sie eine weite, transparente Bluse von Chanel mit bunten Mustern, darunter Herzen und dem Logo des Labels. In eben so einem auffälligen Oberteil war ihre Rolle Carrie Bradshaw auch am 24. September 2000 zu sehen, als sie es in der Episode "Kinder, Kinder (Hot Child in the City)" erstmals trug.

Neue Kombinationen

Damals kombinierte Carrie zu der Bluse in gewohnter farbenfroher Manier eine lilafarbene Batik-Caprihose, ein türkisfarbenes Kopftuch, knallige Riemchen-Pumps und eine pinkfarbene Tasche. Das gesamte Outfit aus der dritten "SATC"-Staffel wird, weil es ihren außergewöhnlichen Stil so gut widerspiegelt, oft in der Riege der ikonischsten Carrie-Bradshaw-Looks aufgeführt.

In der modernen Variante geht es zumindest etwas gedeckter zu: Parker trug die bunte Bluse mit einem langen violetten – aber zumindest einfarbigen – Rock und gelben High Heels.

Die Bluse ist nicht das erste Stück aus der ursprünglichen Serie, das die Macher von "And Just Like That…" wieder aufleben lassen. Gegenüber der US-amerikanischen Zeitschrift "People" verrieten die Kostümdesigner Molly Rogers und Danny Santiago bei der Premiere 2021 ihre Vision für Carries neuen-alten Style. "Eines der wichtigsten Dinge für Carries Look in dieser neuen Show war die Mischung aus High und Low, Vintage und Secondhand, denn das ist sozusagen die DNA der ursprünglichen Show. Carrie war nie – vielleicht ein paar Mal – in einem kompletten Laufsteg-Look unterwegs. Es geht darum, diese großartigen gebrauchten Stücke mit einem modernen Stück zu kombinieren", so Rogers.