Stars Sarah Jessica Parker hofft, dass ihre Kinder auf sich selbst aufpassen können

Sarah Jessica Parker - Red Sea Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2025, 09:00 Uhr

Die 60-jährige Schauspielerin will ein aufregendes Leben für ihre Kinder, die sie möglichst eigenständig erziehen will.

Sarah Jessica Parker wünscht sich, dass ihre Kinder ein selbstständiges Leben führen werden.

Die 60-jährige Schauspielerin hat in einem neuen Interview erklärt, dass sie darauf hofft, dass ihre Kinder im Leben „aufregende und herausfordernde Dinge verfolgen“. Ihr 22-jährige Sohn James startete vor kurzem selbst eine Karriere als Schauspieler und tritt damit nicht nur in Sarahs, sondern auch in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Matthew Broderick. Im Gespräch mit ‚The E! News Sitdown‘ sagte die ‚Sex and The City‘-Ikone dazu: „Ich möchte wirklich, dass meine Kinder auf eine Weise gebildet werden, die ihnen Erfüllung bringt. Ich glaube nicht, dass es nur eine Weise gibt, eine gebildete Person zu sein oder für das Erwachsenenleben ausgestattet zu sein und zu versuchen, sein Leben zu gestalten nach dem Zeitpunkt, an dem man die Uni abschließt – sagen wir mal mit 22 Jahren.“

Für Parker gebe es demnach viele Optionen, die ihre Kinder später zur Auswahl haben. Wichtig sei ihr nur, dass ihr Nachwuchs versuche, irgendwann auf eigenen Beinen zu stehen. „Man will, dass sie aufregende und herausfordernde Dinge verfolgen, harte und erleichternde, um letztendlich in der Lage zu sein, sich um sich selbst zu kümmern, auf eigenen Beinen zu stehen – emotional, finanziell. Dass sie in der Welt sein und eine verantwortungsbewusste Person gegenüber sich selbst und anderen Menschen sein können. Auf diese Weise reden wir über Arbeit“, erklärte Parker weiter.