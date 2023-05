Seit 1997 verheiratet Sarah Jessica Parker: Liebevolle Worte zum 26. Jahrestag ihrer Ehe

Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick heirateten 1997. (stk/spot)

SpotOn News | 21.05.2023, 13:27 Uhr

Seit 26 Jahren schreiten Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick nun schon als Mann und Frau gemeinsam durchs Leben. Zum Jahrestag haben sie die Korken knallen lassen.

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker (58) führt eine dieser seltenen Hollywood-Ehen, der all das Rampenlicht und all der Trubel nichts anzuhaben scheinen.

Seit 1997 ist sie mit Schauspieler Matthew Broderick (61) überglücklich verheiratet. Anlässlich des 26. Hochzeitstages richtete Parker nun auf ihrem offiziellen Instagram-Account einige liebevolle Zeilen an ihren Ehemann.

„Frohen 26. Jahrestag, mein Ehemann.“

Zu einem Foto, das gebührend zum Anlass einen Champagnerkorken zeigt, schrieb sie: „Frohen 26. Jahrestag, mein Ehemann. Das ist wahrlich eine schöne Feier und eine wirklich schöne Flasche Champagner gewesen. Und ein großartiger Gang nach Hause. Oh, all die Kilometer, die wir zusammen geschlendert sind. Ich liebe dich.“

Liebe war Familiensache

Parker und Broderick hatten sich dank der tatkräftigen Hilfe von einem der Brüder der Schauspielerin kennen und lieben gelernt. Beide waren zu diesem Zeitpunkt bei der Naked Angels Theatergruppe tätig und wurden schließlich einander vorgestellt.

Bei der Trauung in Manhattan schlug derweil die große Stunde von Brodericks Schwester Janet Broderick Kraft, die die beiden zu Mann und Frau erklärte.

Ihr Sohn kam 2002 zur Welt

Im Jahr 2002 kam der gemeinsame Sohn James zur Welt. Die Zwillingsschwestern Marion and Tabitha, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden, erblickten 2009 das Licht der Welt.