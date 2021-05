Sarah Jessica Parker stolz auf ihren 18-jährigen Sohn

Sarah Jessica Parker stolz auf ihren 18-jährign Sohn

17.05.2021 10:31 Uhr

Sarah Jessica Parker ist stolz darauf, dass ihr Sohn seinen Abschluss geschafft hat.

Die 56-jährige Schauspielerin ist überglücklich, nachdem ihr 18-jähriger Sohn James die High School erfolgreich beendet hat.

Sarah Jessica Parker über den Meilenstein des Sohnes

In einem Instagram-Post schreibt die „Sex and the City“-Darstellerin über das Ereignis: „Im Sonnenuntergang seiner High School-Karriere. Parade. Der Punkt am Ende eines langen Satzes. Und all die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in der Zukunft… Es ist ein Meilenstein. Nicht wirklich verständlich, bevor es vor der Tür steht. Und bis sie hinaustreten in ihr nächstes mysteriöses Kapitel.“

„Stolz und aufgeregt“

Weiter schreibt Sarah Jessica Parker: „Wie all die anderen Kapitel, die Teil des großartigen Romans über Eltern und Kinder sind. Wir, all die Parker-Brodericks, sind stolz, rührselig und so aufgeregt, mit dir deinen Abschluss zu feiern. Genieße diesen wunderschönen Tag, du hast es dir verdient.“

Ihren Sohn zieht die New Yorkerin gemeinsam mit ihrem Ehemann Matthew Broderick groß. Außerdem haben die beiden Stars noch 2009 geborene Zwillingstöchter. Die beiden Mädchen wurden von einer Leihmutter ausgetragen. (Bang/KT)