30.01.2021 11:09 Uhr

Sarah Jessica Parker verrät mehr über „Sex and the City“-Sequel

Sarah Jessica Parker verrät, dass die ‚Sex and the City’-Fortsetzung Bezug auf die Coronavirus-Pandemie nehmen wird.

Diesen Monat wurde bekanntgegeben, dass die Kultserie um Carrie Bradshaw zurück auf die TV-Bildschirme kehrt. Die Neuauflage ‚And Just Like That…‘ erscheint bei HBO Max und bereits in wenigen Monaten sollen die Dreharbeiten beginnen.

Pandemie spielt eine Rolle

Nun gibt Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker preis, dass die Serienschreiber die derzeitige weltweite Pandemie ganz bewusst mit in die Geschichte einfließen lassen. „Es wird natürlich Teil der Handlung sein“, erklärt die 55-Jährige. Die Stadt New York, in der die Charaktere leben, hat sich schließlich aufgrund der Pandemie dramatisch verändert. „Wie verändert das Beziehungen, sobald Freunde verschwinden? Ich habe größtes Vertrauen, dass die Autoren alles untersuchen werden“, fügt die Schauspielerin hinzu.

Aufgeregte Kolleginnen

Sie und ihre Kolleginnen Cynthia Nixon und Kristin Davis seien sehr „aufgeregt“ über den Zeitsprung ihrer Figuren. „Wo sind sie jetzt in dieser Welt? Haben sie sich angepasst? Welche Rolle haben sie gespielt? Wo haben sie den Erwartungen als Frauen und Freundinnen nicht entsprochen und wie finden sie ihren Weg?“, zählt Sarah Jessica auf. „Ich bin so neugierig zu sehen, wie sich die Autoren diese Frauen heute ausmalen.“

Auch Aspekte des modernen Lebens wie Social Media werden eine große Rolle spielen. „Wie sieht ihr Leben aus? Wo befindet sich Carrie, die außer ihren Freunden keine Familie hat, beruflich? Wie haben all diese politischen Veränderungen ihre Arbeit beeinflusst?“, erläutert die blonde Schönheit gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin. (Bang/KT)