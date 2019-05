Sarah Jessica Parker wehrt sich gegen den „unwahren, erbärmlichen Nonsens“

Donnerstag, 16. Mai 2019 09:37 Uhr

Sarah Jessica Parker hat die Nase voll. Die Schauspielerin will den ewigen Klatsch über den angeblich kritischen Zustand ihrer Ehe nicht mehr hinnehmen.

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker (54) wehrt sich gegen eine US-Klatschzeitschrift, die anscheinend über einen Streit mit Ehemann Matthew Broderick berichten wollte. „Über zehn Jahre der gleiche unwahre, erbärmliche Nonsens. Wie immer pünktlich vor unserem Hochzeitstag am 19. Mai“, schrieb die US-Schauspielerin am Donnerstag auf Instagram.

Dazu postete sie eine Anfrage des Revolverblatts „National Enquirer“, in der Parker um eine Stellungnahme zu der Geschichte gebeten wird.

Liebe, Hingabe, Respekt, Familie und Heimat

„Als ob die Wahrheit, eine Antwort oder irgendein Kommentar von mir oder meinem Sprecher irgendeinen Einfluss darauf hätten, was sie drohen zu ‚berichten'“, schrieb Parker weiter. Man sollte doch lieber über eine langjährige Ehe schreiben. „Denn trotz eurer ständigen Belästigung und vergeudeter Tinte nähern wir uns drei Jahrzehnten von Liebe, Hingabe, Respekt, Familie und Heimat.“

Parker, die seit 22 Jahren mit dem US-Schauspieler Broderick („Ferris macht blau“) verheiratet ist und mit ihm drei Kinder hat, bekam für ihren Eintrag viel Zustimmung. Auch Kolleginnen wie Gwyneth Paltrow und Jessica Alba kommentierten den Post. „Das ist brillant. Einen schönen Hochzeitstag“, schrieb Paltrow. (dpa/KT)