Sarah Joelle Jahnel zu den Schwangerschaftsgerüchten

Sarah Joelle Jahnel äußert sich zu den Schwangerschaftsgerüchten. Die 30-Jährige sorgte in den letzten Jahren immer wieder für einige Schlagzeilen. In den letzten Monaten zog sie sich jedoch deutlich zurück. Bei einem Event sorgte sie jetzt für große Aufregung und auch eine Freundin heizte die Gerüchteküche noch weiter an.

Als ‚VIP.de‘ Sarah auf dem ‚Am Ende des Tages‘-Sommerfest in Berlin nachfragt, ob sie ein Kind erwartet, reagiert sie plötzlich ganz nervös. „Ich war bis vor kurzem, bis vor wenigen Tagen, wenigen Wochen, in einer sehr intakten Beziehung. Bin es jetzt jedoch nicht mehr, aus gegebenen Umständen“, stotterte das TV-Gesicht.

Quelle: instagram.com

Hat Micaela Schäfer sich verplappert?

Bei dem Versuch der Frage auszuweichen, versucht sie es mit einem Scherz und fragt: „Ähm, schwanger… ich weiß nicht. Sehe ich dick aus?“ Auch ihre Freundin Micaela Schäfer gibt keine richtige Antwort auf die Frage nach ihrer möglichen Schwangerschaft.

„Ja, Sarah Joelle soll schwanger sein. Dazu sage ich jetzt aber nichts. Ich weiß natürlich die Antwort, ob sie es ist oder nicht“, so die Nacktschnecke. „Ich sage es natürlich nicht. Man würde es ja sehen, ob da ein Bäuchlein ist oder nicht.“