Liebes-Aus nach "Sommerhaus der Stars" Sarah Kern bestätigt Trennung von Tobias Pankow

Sarah Kern und ihr Ex-Freund Tobias Pankow im Januar 2024. (dr/spot)

SpotOn News | 14.09.2024, 12:49 Uhr

Sarah Kern und ihr Ex-Partner Tobias Pankow haben sich nach der Teilnahme an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" getrennt. Die Beziehung scheiterte trotz einer zweiten Chance. Der Grund: die räumliche Distanz.

Die Designerin Sarah Kern (56) ist wieder Single. Das bestätigte sie in zahlreichen Instagram-Storys und erklärte, wie es zur Trennung von ihrem Ex-Partner Tobias Pankow (39) nach den Dreharbeiten zur neunten Staffel der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" kam. Dort sind die beiden noch als Liebespaar zu sehen. Der Grund für das Liebes-Aus: die große räumliche Distanz zwischen den beiden.

Kern lebt aktuell auf Zypern und Malta, Pankow hingegen in Berlin und Brandenburg: "Ich bin nicht in Deutschland, ich erfinde mich neu, deshalb sieht man sich nicht und ich könnte auch nie mit einem Mann zusammenleben", erklärte Kern ihren Followern. Man sei freundschaftlich auseinandergegangen und habe zuvor der Liebe nach einer längeren Pause nach den Dreharbeiten sogar noch eine Chance gegeben. "Nachdem wir schon getrennt waren, nach dem Sommerhaus, hat der Tobi mich nochmal besucht", so Kern weiter. Das endgültige Liebes-Aus sei jedoch unvermeidbar gewesen.

Sarah Kern: Kein anderer Mann an ihrer Seite

Einen neuen Mann an ihrer Seite gibt es nicht, beteuert Kern. Sie habe seit der Zeit mit Pankow noch nicht einmal "jemandem geschrieben, gesehen, gedated". Offenbar um Gerüchten zuvorzukommen, erklärte sie zudem, dass sie auch kein "Fremdgänger" sei. Das komme für sie überhaupt nicht infrage: "Er war mein Freund und ich hatte niemanden anderes."

Die Deutsch-Dänin Sarah Kern machte sich zunächst als Fotomodell einen Namen und heiratete 1995 den Modemacher Otto Kern (1950-2017), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. 1999 erfolgte die Scheidung. Aus der Beziehung mit ihrem zweiten Ehemann entstammt ein weiterer Sohn. Diese Ehe hatte von 2008 bis 2010 Bestand. Kern lernte Tobias Pankow im August 2019 auf einer Geburtstagsfeier kennen und kam mit ihm zusammen. Wenig später erfolgte jedoch die vorläufige Trennung. Im November 2022 gab Kern bekannt, dass sie und Tobias der Liebe eine zweite Chance geben wollen.