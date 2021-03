Sarah Knappik bekommt ein Mädchen

09.03.2021 08:19 Uhr

Mitte Januar verriet Sarah Knappik, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Nun lüftete sie auch das Geheimnis um das Geschlecht ihres Babys.

Im April soll es so weit sein: Model Sarah Knappik (34, „Sharknado 4: The 4th Awakens“) wird zum ersten Mal Mutter. Der „Bild“-Zeitung verriet die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Teilnehmerin nun, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.

Sarah Knappik ist eine „Mädchen-Mama“

„Ich bekomme ein Mädchen!“, erklärte die 34-Jährige der Zeitung und fügt hinzu: „Ich bin irgendwie eine Mädchen-Mama. Aber am wichtigsten ist mir natürlich, dass mein Kind gesund zur Welt kommt.“

Dass sie ihr erstes Kind erwartet, hatte die ehemalige „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Kandidatin der Zeitung Mitte Januar verraten. Damals war sie bereits im siebten Monat. Nur wenige Tage später teilte sie das erste Foto ihres wachsenden Babybauchs mit ihren Followern auf Instagram. Dazu schrieb sie: „Ich bin überwältigt von so viel Liebe, die meinem Baby und mir entgegengebracht wird.“ Sie müsse nun „ein bisschen langsamer machen“, das Baby trete „wie verrückt“.

Ihr Freund möchte nicht an die Öffentlichkeit

Wer der Vater ihres Kindes ist, möchte Knappik nicht verraten. Er wolle nicht an die Öffentlichkeit. Laut der 34-Jährigen kennen die beiden sich aber bereits einige Zeit – und irgendwann habe es „Klick gemacht“.