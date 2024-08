Viel schlimmer als in Deutschland Sarah Knappik im Dschungelcamp: Ein verhängnisvoller Bienenstich

Kader Loth (l.) und die gestochene Sarah Knappik. (wue/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 17:40 Uhr

Im Sommer-Dschungelcamp haben die Promis schon viel erlebt. Jetzt muss Sarah Knappik auch noch einen schlimmen Stich verkraften. Spinne, Skorpion, Hornisse oder Biene? Wer weiß das schon so genau...

Halbfinale im "Showdown der Dschungel-Legenden" und Sarah Knappik (37) kämpft nicht nur mit den Mitcamperinnen und -campern um die Krone. Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin wird auch noch gebissen! Oder gestochen… Von einer Spinne? Nein, von einem Skorpion! Vielleicht aber auch nur von einer Biene.

"Ich bin am Arsch. Aua. Scheiße. Oh fuck", meint Knappik in der neuesten Folge von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" (am 30. August via RTL+, am Folgetag im linearen Fernsehen bei RTL) plötzlich, nachdem sie in eine Hose fasst. Ihre Hand tue "höllisch weh". Sie bittet Kader Loth (51) mitzukommen: "Sag mal schnell Bescheid. Ich weiß nicht, ob ich allergisch bin." Knappiks ganze Hand sei taub. Sie glaube, "einen kleinen Notfall" zu haben.

Vielleicht war es ja doch eine "übelst heftige Hornisse"

"Der Stich war ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob das eine Spinne war. […] Das könnte auch ein Skorpion gewesen sein", erzählt Knappik, die nun versuche "cool zu bleiben", auch wenn das alles "kein Spaß" sei. "Das war bestimmt ein Stück Holz", glaubt Gigi Birofio (25) derweil. Ein herbeigeeilter Rettungssanitäter kann schließlich tatsächlich Entwarnung geben: "Es ist nur eine Biene." Gefährlich sei die Situation demnach nicht.

Knappik erklärt daraufhin, dass man ja in Südafrika sei: "Das tut schon ein bisschen mehr weh als die heimische Biene, die auch schon wehtut." Und im Gespräch mit den Mitcampern wird aus der Biene zugleich eine "übelst heftige Hornisse". Das sei wie in Deutschland, nur zehn Mal so schlimm, wie Knappik meint.

Das Finale von "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" gibt es dann bereits am 31. August online via RTL+ und am Folgetag bei RTL zu sehen.