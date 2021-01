12.01.2021 19:30 Uhr

Sarah Knappik ist schwanger

Einige schlaue Follower hatten es bereits vermutet - Ex-GNTM-Model Sarah Knappik ist schwanger! Im vergangenen Sommer hatte die Plapper-Blondine auf Instagram mysteriöse Fotos von sich gepostet, auf denen nur ihr Schatten mit einer verdächtigen Rundung zu sehen war.

Jetzt haben die Spekulationen ein Ende. Doch warum hat die 34-Jährige so lange gewartet mit den Baby-News? „Die Gesundheit meines Kindes ist das Allerwichtigste. Es gibt eben Menschen, die mir weniger wohlgesonnen sind. Ich wollte erst sichergehen, dass mit meinem Kind alles in Ordnung ist, bevor ich an die Öffentlichkeit gehe. Ich wollte mein Baby und mich schützen“, erklärte Sarah Knappik gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Appetit auf Gulaschsuppe und Schokoküsse

Lange dauert es nicht mehr, bis Sarahs Nachwuchs auf der Welt ist, denn die ehemalige „Dschungelcamp“-Kandidatin ist schon im 7. Monat. Da hat jemand wohl während der Corona-Zeit im letzten Jahr sehr viel Zeit mit seinem Partner verbracht, mit Erfolg.

Im Sommer merkte die Reality-TV-Teilnehmerin, dass irgendwas nicht stimmte. Unter anderem habe sie starke Gelüste nach Gulaschsuppe und Schokoküsse bekommen und war sich kurze Zeit später gemeinsam mit ihrem Freund relativ sicher, dass da was im Busch – ähm, Bauch – ist.

Ihr Freund bleibt unbekannt

Über ihren Partner lässt die TV-Blondine aber nicht viel verlauten. Um wen es sich handelt, wird sie auch weiterhin nicht verraten. „Es ist auf jeden Fall nicht Darth Vader. Aber Scherz beiseite, mein Partner möchte nicht an die Öffentlichkeit. Wir kennen uns schon länger, irgendwann hat es Klick gemacht.“