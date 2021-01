14.01.2021 09:29 Uhr

Sarah Knappik zeigt zum ersten Mal ihren großen Babybauch

Sarah Knappik überrascht ihre Fans mit einem ersten Babybauchfoto auf Instagram. "Das Baby tritt wie verrückt", verrät die werdende Mutter.

Sarah Knappik (34, „Sharknado 4“) kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Die ehemalige „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin hat kürzlich überraschend ihre Schwangerschaft bekanntgegeben, sie ist bereits im siebten Monat. Auf Instagram überrascht sie Fans und Follower nun mit einem ersten Babybauchfoto. Darauf trägt Knappik ein weißes Hemd sowie ein enges Kleid in Schwarz, das ihre große Babykugel in Szene setzt.

„Ich bin überwältigt von so viel Liebe, die meinem Baby und mir entgegengebracht wird“, bedankt sich die Reality-TV-Darstellerin. Sie müsse nun erst einmal „ein bisschen langsamer machen“, sei aber dankbar für ihr „kleines Wunder“ und freue sich auf ihre neue Zukunft. „Das Baby tritt wie verrückt“, schreibt Knappik weiter.

Wer der Vater des Kindes ist, möchte die 34-Jährige nicht verraten, da dieser nicht an die Öffentlichkeit wolle, sagte sie zuletzt der „Bild“-Zeitung. Sie würden sich schon länger kennen, irgendwann habe es „Klick gemacht“.

(eee/spot)