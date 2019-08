Sarah Lombardi bald wieder zurück auf dem Eis

Sängerin und Selbstdarstellerin Sarah Lombardi hat momentan eine echte Glückssträhne. Bei der 26-Jährigen könnte es zur Zeit nicht besser laufen: Sie stand in letzter Zeit für ‚Das Traumschiff‘ vor der Kamera, sitzt ab der kommenden Staffel in der Jury von ‚Das Supertalent‘ und gewann ‚Dancing on Ice‘.

Doch damit nicht genug. Aktuell trainiert die hübsche Brünette wieder, um bei ‚Holiday on Ice‘ aufzutreten. In neunzig Tagen geht es los und die Sängerin ist schon leidenschaftlich auf dem Eis unterwegs und übt. Schon als sie die Anfrage erhielt, war sie völlig begeistert. Im Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung gab die Popsängerin an: „Da habe ich ‚Dancing on Ice‘ schon vermisst, auf dem Eis zu stehen und zu trainieren.“

Sie probt bereits auf dem Eis

Auch in den letzten Wochen ließ sie sich nicht von der Hitze beeindrucken und nutzte die Zeit trotzdem für Proben. Die starken Temperaturunterschiede draußen und in der Halle stellten dabei kein Problem dar. „Bisher habe ich mich auch noch nicht erkältet. Man muss sich eben warm einpacken“, erklärte sie.

Gaststar in „Showtime“

In nur 90 Tagen steht sie zum ersten Mal bei ‚Holiday On Ice‘ auf der „Bühne“. Bis dahin heißt es für die Gewinnerin von „Dancing on Ice“ wieder: proben, proben, proben. Unter der Leitung von Creative Director und Olympiasieger Robin Cousins wird sie gemeinsam mit einem Eislaufpartner ihre Showperformances erarbeiten. Schon jetzt hat sie das erste Fotoshooting für ‚Holiday On Ice‘ auf Kufen mit großer Professionalität und Leidenschaft absolviert.

In einem zuckersüßen und zugleich zauberhaften Goldkleid, das erste von drei eigens für sie entworfenen Show-Kostümen von Stardesigner Stefano Canulli, begibt sich Sarah Lombardi auf eine atemberaubende Zeitreise mit dem Eisshow-Spektakel ‚Showtime‘.

Neben den Proben für die Eisrevue werden zudem noch die neuen Folgen von ‚Das Supertalent‘ in Bremen gedreht. Ganz schönes Pensum.