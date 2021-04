Sarah Lombardi engagiert Luxus-Planerin für ihre Hochzeit

Sarah Lombardi engagiert Luxus-Planerin für ihre Hochzeit

13.04.2021 18:18 Uhr

Sarah Lombardi ist total verliebt in ihren Verlobten Julian Büscher und die beiden lassen sich auch von Corona nicht abhalten: Die Hochzeit soll stattfinden und dafür hat sie eine bekannte Planerin engagiert!

Vor einigen Monaten stellte Julian Büscher im Strandurlaub die Frage aller Fragen und Sarah Lombardi sagte natürlich Ja! Jetzt geht es an die Hochzeitsplanung und so wie es aussieht, ist diese im vollen Gange.

Sie plant ihre Hochzeit

Erst vor wenigen Wochen probierte Sarah Hochzeitskleider an. Gemeinsam mit Söhnchen Alessio war sie in einem Brautladen und erklärte damals via Instagram: „Ich bin schon richtig gespannt und nervös, muss ich sagen. Ich werde ein paar Brautkleider anprobieren und bin gespannt, ob ich was finde.“

Für Sarah wird es übrigens die zweite Hochzeit. Sie war bereits mit Pietro Lombardi verheiratet. Die Beziehung endete, weil Bilder an die Öffentlichkeit gerieten, die Sarah mit einem anderen Mann zeigten.

Bekannte Hochzeitsplanerin

Für die Feierlichkeiten hat sich Sarah nun Hilfe geholt. Sie hat anscheinend die bekannte Hochzeitsplanerin Svenja Fischer aus Heidelberg engagiert. Sie ist in der Szene definitiv keine Unbekannte und hat schon viele Hochzeiten erfolgreich über die Bühne gebracht.

Sarah und Svenja sollen sich bei einem Event kennengelernt haben und jetzt hat Sarah sie gebucht. Damit befindet sie sich übrigens in guter Gesellschaft, denn Svenja hat z.B. auch die pompöse Hochzeit von Sarah und Dominic Harrison ausgerichtet.

Erste Details

Die Hochzeitsplanerin gab auf Instagram erste Details preis, sie berichtet: „Ich freue mich sehr, dass ich die Hochzeit von Sarah Lombardi und ihrem Verlobten Julian planen darf – zunächst die standesamtliche.“

Die erfahrene Planerin stand wohl schon mit den beiden in Kontakt und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit, denn sie seien „total unkompliziert und sie schenken mir einfach das Vertrauen.“

Sarah ist aufgeregt

Auch Sarah selbst kann es kaum abwarten und ist begeistert über Svenjas Arbeit: „Ich kenne wirklich niemanden, der so unfassbar schöne Locations zaubern kann und somit so unvergessliche Tage kreiert“, erklärt die Sängerin auf Instagram.

Und das stimmt, schaut man sich den Instagram-Account von Svenja an, sieht man viele romantische Eindrücke der letzten Hochzeiten. Und auch die Hochzeit der Harrisons war ein echter Traum!

(TT)