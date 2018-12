Sarah Lombardi hat keine Erfahrung, macht’s aber trotzdem

Samstag, 1. Dezember 2018 13:56 Uhr

Sarah Lombardi stand noch nie auf Schlittschuhen. Die 26-Jährige wird ab Januar Teil der neuen Show ‚Dancing on Ice‘ auf Sat.1 sein, in der sich acht Promis aufs Eis wagen werden (wir berichteten). Die Sängerin hat bereits ein paar Tanzerfahrungen durch ihre Teilnahme in der RTL-Tanzshow ‚Let’s Dance‘ gesammelt, doch nun wird es extra schwierig.

Dieses Mal geht es ums Tanzen auf Schlittschuhen und ebendiese hat Sarah zuvor so gut wie noch nie getragen. Im Interview mit der Seite ‚Promiflash‘ erzählt die ehemalige ‚DSDS‘-Teilnehmer: „Also ich hab davor noch nie auf Schlittschuhen gestanden. Höchstens vielleicht mal auf dem Weihnachtsmarkt oder so, so wie man das halt traditionell kennt, aber ansonsten überhaupt gar nicht.“ Davon lässt sie sich aber keineswegs einschüchtern. „Ich bin sowieso jemand, wenn ich etwas anfange, mache ich es mit Leib und Seele.“

Diese Promis sind auch dabei

Neben Sarah sind noch andere bekannte Promis mit von der Partie. Schauspieler Timur Bartels aus ‚Club der roten Bänder‘, Choreograf Detlef D! Soost, Dschungel-Königin Désirée Nick und Curvy Model Sarina Nowak lassen sich ebenfalls aufs Glatteis führen und auch John Kelly von der Kelly Family, der vierfache Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Aleksandra Bechtel werden ihr Glück versuchen. Moderiert wird die Sendung von Daniel Boschmann und Marlene Lufen.