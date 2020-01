Sarah Lombardi hört im Urlaub ihre eigene Musik

Sarah Lombardi hörte am Strand in Ägypten ihren eigenen Song. Die 27-Jährige macht aktuell mit ihrem kleinen Sohn Alessio (4), den sie gemeinsam mit Ex-Mann Pietro Lombardi hat, und dem Eiskunstläufer Joti Polizoakis Winterurlaub im sonnigen Ägypten und bekam am Strand dort eine kleine Überraschung zu hören.

Die Resort-Anlage spielte am Strand plötzlichen die Single ‚Weekend‘, die sie gemeinsam mit DJ Herzbeat aufnahm. In der Instagram-Story von Joti, mit dem Sarah Anfang 2019 die erste Staffel von ‚Dancing On Ice‚ bei Sat.1 gewann und mit dem sie seitdem gut befreundet ist, sieht man die hübsche Brünette am Strand entlangtanzen.

Quelle: instagram.com

„Die spielen sogar Sarahs Musik hier“

Sie trägt einen hellbeigen High-Waist-Bikini und hat ganz offenbar viel Spaß, nicht zuletzt, weil gerade ihr eigener Song über den sonnigen Strand hallt. „Hey, fühlst du so wie ich? Komm folge meinem Blick im Neonlicht“, singt die junge Mutter begeistert mit und auch Joti stimmt mit ein.

„Die spielen sogar Sarahs Musik hier“, erklärt der Sportler dann, worauf Sarah weiterhin lachend antwortet: „Ich weiß gar nicht, warum. Die kennen mich eigentlich gar nicht.“ Aus welchem Grund auch immer der Song nun in Ägypten lief, eine schöne Überraschung war es für die Sängerin aber sicherlich allemal.