Sarah Lombardi in „Dancing on Ice“?

Sonntag, 25. November 2018 11:23 Uhr

Wagt sich Sarah Lombardi etwa ans Eis-Tanzen? Die 26-Jährige war bereits in der beliebten Tanzsendung ‚Let’s Dance‘ auf RTL zu sehen. In der Show erreichte sie zusammen mit ihrem Profi-Tanzpartner Robert Beitsch 2016 direkt hinter Siegerin Victoria Swarovski den zweiten Platz. Nun könnte sie sich an eine neue Herausforderung wagen und statt in Tanzschuhen in Schlittschuhen antreten.

Sat.1 will nämlich die britische Erfolgsshow ‚Dancing on Ice‘ wieder in deutsche Fernsehen holen und Sarah könnte eine Kandidatin sein. Laut ‚Bild‘-Zeitung verbringt die ehemalige ‚DSDS‘-Sängerin seit Kurzem sehr viel Zeit in einer Eishalle in Köln. Das ist an sich erst einmal nichts Ungewöhnliches, wenn ihre Begleitung nicht Joti Polizoakis wäre, kein Geringerer als der dreifache Deutsche Meister im Eistanz.

Gemeinsam sollen die beiden angeblich für ihre Teilnahme bei ‚Dancing on Ice‘ trainieren. Bereits vor zehn Jahren gab es ähnliche Formate im deutschen Fernsehen.

Konzept war schon mal gefloppt

2006 strahlte RTL eine Staffel unter dem Originaltitel ‚Dancing on Ice‘ aus. Moderiert wurde sie von Wayne Carpendale und Mirja Weichselbraun und Ruth Moschner gewann damals mit Carl Briggs. Die Einschaltquoten ließen teilweise allerdings zu wünschen übrig. Auch Prosieben versuchte sich an dem Format und produzierte die deutsche Version ‚Star auf Eis‘ der amerikanischen Show ‚Skating with Celebrities‘. Diese Show hielt sich ebenfalls nicht lang im Programm. Nur zwei Staffeln wurden ausgestrahlt, in denen Oliver Petszokat mit Kati Winkler und Susanne Pätzold mit Maurizio Margaglio gewannen. (Bang)