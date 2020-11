06.11.2020 06:13 Uhr

Sarah Lombardi ist verlobt

Sarah Lombardi ist verlobt. Das verriet die Sängerin auf Instagram zu einem romantischen Foto von sich und ihrem Freund Julian Büscher.

Sarah Lombardi (28, „Te Amo Mi Amor“) und ihr Freund, Fußballer Julian Büscher (27), sind verlobt. Das bestätigte die Sängerin nun auf Instagram. Bei einer Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob das Paar verlobt sei. Lombardis Antwort: „Ja und sehr glücklich“. Sie postete dazu ein romantisches Urlaubsbild, auf dem sie ihrem Verlobten einen Kuss gibt. Im Hintergrund ist das Meer zu sehen.

Ende Oktober erst teilte Lombardi ebenfalls zu einem Urlaubsfoto von den Malediven eine Liebeserklärung auf Instagram: „Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Bei dir fühl ich mich sicher, bei dir fühl ich mich zuhause ganz egal, wo ich bin“, schrieb sie unter anderem an Büscher.

Zweite Ehe

Im Februar 2020 waren erste Fotos von Sarah Lombardi und Julian Büscher am Rande eines Fußballspiels aufgetaucht. Nach ersten verliebten Schnappschüssen in ihren Instagram-Storys postete Julian Büscher Ende Juni das erste Pärchenfoto auf seinem Account, Sarah Lombardi tat es ihm Anfang Juli gleich. Im Juli war das Paar dann auch gemeinsam mit Lombardis Sohn Alessio (5) im Urlaub in Portugal. „Ein Geschwisterchen für Alessio“ wünscht sich die Ex-Frau des ehemaligen „DSDS“-Siegers Pietro Lombardi (28) übrigens „auf jeden Fall“, wie sie ebenfalls einmal in einer Story erzählte.

