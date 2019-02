Sarah Lombardi könnte sich Feature mit Rapper vorstellen

Samstag, 2. Februar 2019 19:36 Uhr

Aktuell ist Sarah Lombardi als Kandidatin bei „Dancing on Ice“ zu sehen und wirbelt über die Eisfläche. Danach möchte sie sich jedoch wieder musikalischen Projekten widmen, schließlich ist sie Sängerin.

Bereits seit über drei Jahren singt Sarah ausschließlich auf Deutsch und scheint sich darin auch wohlzufühlen. Im klatsch-tratsch.de Interview sagt sie:

„Eigentlich habe ich mich musikalisch gefunden, aber ich denke das ich bestimmt noch mal etwas auf Englisch aufnehmen werde oder in einer anderen Sprache.“

Genau wie Vanessa Mai

Nach der Eiskunstlauf-Show will Sarah erst einmal Urlaub machen und sich dann neuen Projekten widmen: „Musikalisch habe ich etwas in Planung, an dem ich arbeiten muss. Da muss ich mir nach „Dancing on Ice“ die Zeit nehmen. Es stehen auch die ein oder anderen Projekte an. Ich lasse es einfach auf mich zukommen.“

Genau wie Vanessa Mai für ihren Song „Wir 2 immer 1“, könnte sich auch Sarah vorstellen mal mit einem deutschen Rapper zusammen zu arbeiten, sagt aber auch: „Eine Kollaboration mit einem Rapper wäre nicht auszuschließen, kommt auch inhaltlich auf die Texte an. Wenn es etwas wäre, was zu mir passt und authentisch ist, dann ja.“