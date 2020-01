Sarah Lombardi kommt mit eigener Modelinie

Sarah Lombardi bringt eine eigene Modelinie heraus. Die 27-Jährige hat ihre erste eigene Sportbekleidungslinie für Damen entworfen und wird diese bald veröffentlichen. Für die Kollektion schloss sie sich mit Rewe zusammen und entwarf sowohl T-Shirts und Leggings als auch einen Turnbeutel und Socken für alle sportlichen Zwecke.

Die Linie wird ab dem kommenden Montag (6. Januar) exklusiv in Rewe-Filialen erhältlich sein. Aktuell ist die Sängerin zwar im Urlaub in Ägypten, doch das hält sie nicht vom Arbeiten ab.

Quelle: instagram.com

In ihrer Instagram-Story verkündete sie nun, eingekleidet in ihre eigenen Sportkleidungsstücke, auf was sich die Fans nächste Woche freuen können. Aufgeregt erzählt die Sängerin: „Ihr Lieben, ich habe meine eigene Sportkollektion kreiert und designet, zusammen mit einem richtig coolen Team und ich bin super happy, denn die Kollektion wird am 6.1. erhältlich sein, exklusiv bei Rewe und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt.“

„Ich bin so stolz“

Die Linie enthält Sportleggings, T-Shirts, Sport-BHs, Sportjacken, Turnbeutel und Socken, sowohl in Schwarz als auch in türkisgrün. „Leute, ich bin so stolz auf diese Kollektion und ich wollte euch einen kleinen Einblick geben“, erklärt die Musikerin in ihrer Instagram-Story und präsentiert stolz die Teile, die alle miteinander farblich kombinierbar sind. Wer ein solches Sport-Accessoire von Sarah ergattern will, muss sich aber ranhalten, denn die Artikel gibt es nur bei Rewe und auch nur solange der Vorrat reicht.