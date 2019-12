Sarah Lombardi: Liebesurlaub mit ihrem Tanzpartner Joti?

Anfang des Jahres konnten die Zuschauer zwischen Sarah Lombardi und ihrem „Dancing On Ice“-Star Joti Polizoakis schon eine gewisse Chemie spüren. Doch Sarah sagte noch im letzten September, dass sie nur Freunde seien. Freunde, die offenbar auch gerne mal gemeinsam in den Urlaub reisen.

Die Sängerin gönnt sich über Silvester einen Trip in die Sonne – mit Söhnchen Alessio und offenbar auch mit dem jungen Tänzer. Auf Instagram postete Sarah in ihrer Story ein Foto, das das ehemalige Tanzpärchen fröhlich jubelnd mit ihren Koffern am Flughafen zeigt.

Da geht doch was? Sarah heizt die Gerüchte auch noch mal ordentlich an, in dem sie in einer weiteren Story ein Video veröffentlichte, dass Joti beim peniblen Putzen des Flugzeug-Tischens zeigt. Dazu schreibt die 27-Jährige: „Ich liebe ihn einfach“.

Nur Freunde oder mehr?

Das klingt doch alles sehr nach Verknalltheit. Oder etwa doch nicht? Man wird nicht so recht schlau aus diesem gemeinsamen Urlaubstrip und den verliebten Instastorys. Fakt ist aber, dass Sarah zu einem der Clips auch schrieb: „Wenn wir keine Blutsverwandten sind, dann weiß ich auch nicht“. Allerdings packte sie dazu ein paar Lach-Emojis. Also alles nur Spaß?

Eines kann sich die hübsche Brünette aber sicher sein: die Fans behalten das Ganze fest im Auge. Das Mädel weiß ganz genau, wie sie Fans und Medien auf Trab hält.