Sarah Lombardi mit Knackarsch in der Wüste

Also wenn das nicht nach Spaß im Urlaub aussieht! Sarah Lombardi hat sich dazu entschieden in diesem Jahr ihr Silvester nicht langweilig in Deutschland zu verbringen, sondern offenbar irgendwo in der Wüste.

Das verrät zumindest aktuelle Instagram-Fotos. Darauf zu sehen: die 27-Jährige, wie sie auf einem Quad durch den Sand braust. Ganz schön sexy, was die Ex von Pietro Lombardi da zum Besten gibt. Immerhin ist die Rückseite der Sängerin nicht schlecht anzusehen. Das finden ihre Follower auch und schreiben unter anderem: „Was ’ne Figur“, „Sexy, wie immer“ oder „Da is er wieder, der Knackarsch“.

Zu dem actiongeladenen Foto schrieb Sarah: „„Byebye 2019!!!! Es war ein mega spannendes und tolles Jahr mit tollen Projekten … wundervollen Menschen, der besten Family und den treusten Fans. 2020, ich freue mich auf dich.“

Und sie freut sich nicht alleine. Schließlich ist auch ihr „Dancing on Ice“-Partner Joti Polizoakis (24) mit im Urlaub. Und die Gerüchteküchte brodelt fleißig. Nachdem bereits vor wenigen Tagen gemunkelt wurde, dass die beiden frisch verliebt sind – nachdem Sarah gemeinsam mit Jotis ein Foto kurz vorm Abflug gepostet hatte – verdichtet sich das Ganze nun.

Quelle: instagram.com

Vor einem wunderschönen Sonnenuntergang präsentierten die beiden ganz romantisch am Strand ein paar Hebefiguren. „Freunde sind Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben wie man fliegt!“ schrieb die „DSDS“-Jurorin dazu. Also für die wenigsten mögen diese Bilder nach Freundschaft aussehen…