Sarah Lombardi rätselt auch über Pietros verwegenes Statement

Dienstag, 4. Juni 2019 20:37 Uhr

Sarah Lombardi nimmt zur Aussage ihres Ex Pietro Stellung. Der Sänger hatte kürzlich in einem Interview behauptet, eine sechsstellige Summe für einen TV-Job ausgeschlagen zu haben, um nicht mit Sarah vor der Kamera stehen zu müssen.

„Ich gönne ihr das Beste, aber ich möchte einfach mit ihr keine Sendung mehr gemeinsam machen, da das Kapitel Sarah und Pietro beruflich zu Ende ist“, erklärte er. Seitdem rätseln die Fans. Soviel Geld, wofür denn? Die 26-Jährige sieht die Lage jedoch ein wenig anders.

Im Gespräch mit ‚RTL Exklusiv‘ zeigt sie sich misstrauisch und fordert die Fans auf, bitte nicht alles blind zu glauben. „Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, um welche sechsstellige Summe es geht, aber Pietro erzählt auch manchmal viel“, sagt sie.

Playboy-Angebote abgelehnt

Sarah selbst lehnte eigenen Angaben zufolge bereits ein ganz anderes lukratives Angebot ab. So soll der ‚Playboy‘ schon mehrere Male bei der Musikerin angefragt haben.

„Mit Sicherheit hatte ich schon solche Angebote, aber ich habe abgesagt, wie jedes Mal“, verriet sie kürzlich im Gespräch mit dem Kölner Express‘. Eine nackte Sarah werden die Fans also in naher Zukunft nicht zu sehen bekommen, auch wenn sie sich nicht an erotischen Fotos störe: „Ich liebe Schokolade, wie jede Frau. Ich versuche zwar, so wenig wie möglich zu essen. An einem Cheat-Day esse ich aber schon mal eine ganze Tafel.“

