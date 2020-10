26.10.2020 23:33 Uhr

Sarah Lombardi: Süße Liebesgrüße an ihren Freund

Sarah Lombardi schwebt weiter im Liebesglück. Jetzt hat sie ihrem Freund Julian Büscher eine zuckersüße Liebeserklärung via Instagram geschickt.

Sängerin Sarah Lombardi (28, „Zoom“) und ihr Freund, der Fußballspieler Julian Büscher (27), schweben weiter auf Wolke sieben. Zu Lombardis 28. Geburtstag am 15. Oktober schickte ihr Büscher zuletzt eine zuckersüße Liebeserklärung via Instagram und jetzt revanchierte sich die Sängerin ihrerseits mit einem romantischen Liebes-Post.

„Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre“, beginnt der Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account der 28-Jährigen. Bei Büscher fühle sie sich sicher und zu Hause. „Danke, dass [du] an meiner Seite bist – lass mich nie mehr los“, endet der Text. Dazu postete Lombardi ein Bild der beiden aus dem gemeinsamen Urlaub auf den Malediven. Es zeigt sie im Bikini und ihn in knallbunten Schwimmshorts wie sie Hand in Hand aus dem Meer laufen.

Die Sängerin war bis 2019 mit ihrem Kollegen Pietro Lombardi (28) verheiratet, mit dem sie das gemeinsame Söhnchen Alessio (geb. 2015) hat.

(rto/spot)