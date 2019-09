Sarah Lombardi und Alessio beten jeden Abend

Sarah Lombardi betet abends mit Alessio. Die neue ‚Das Supertalent‘-Jurorin zieht den den Vierjährigen gemeinsam mit ihrem Ex Pietro groß. Das Paar wirkt eher modern und locker, trotzdem scheint Religion im Hause Lombardi eine wichtige Rolle zu spielen.

Sarah Lombardi und ihr Sohnemann pflegen nämlich ein Ritual vorm Zubettgehen: Sie sprechen ein gemeinsames Gebet. „Es gibt schon eine kleine Routine – auch mit Alessio natürlich, vorm ins Bettgehen: Wir beten oft abends zusammen“, erklärt die 26-Jährige im Interview mit der ‚RTL.de‘.

Quelle: instagram.com

„Ich glaube an Gott“

Sarah macht keinen Hehl daraus, dass der Glaube an Gott für sie zum Alltag gehört und trotzdem nicht ihr Leben bestimmt. „Ich glaube an Gott, ja“, verrät sie weiter im Gespräch, „Ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag in die Kirche geht.“

Derweil verriet Pietro kürzlich, dass er Alessio gerne noch einige Geschwister schenken würde. Er schrieb auf Instagram: „Ich denke, drei, vier Kinder gehen schon noch klar. Also ich bin ready, ich bin fit, aber dazu brauch ich erstmal die passende Frau und das wird noch sehr, sehr lange dauern.“