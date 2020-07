Sarah Lombardi: Urlaub mit Sohn Alessio und Freund Julian

Sarah Lombardi genießt ihren Urlaub in Portugal. Mit dabei am Strand ist nicht nur der kleine Alessio, sondern auch ihr Freund Julian Büscher.

Sarah Lombardi (27, „Te Amo Mi Amor“) genießt gerade Sonne, Strand und Meer, wie sie ihren 1,4 Millionen Followern auf Instagram schildert. Und bei ihrem Urlaub in Portugal ist nicht nur Sohn Alessio (5) dabei. Auch Lombardis Freund, Fußballspieler Julian Büscher (27), leistet den beiden Gesellschaft. In ihren Instagram-Storys zeigt die Sängerin, wie sehr die drei ihren gemeinsamen Urlaub genießen, unter anderem im Sand sitzend und auf einer Boots-Tour. Zudem gibt es romantische Szenen zu sehen, in denen die 27-Jährige ihren Freund vor malerischer Kulisse küsst.

Wie glücklich Lombardi mit dem neuen Mann an ihrer Seite ist, zeigte sie auch schon zuvor auf Instagram. Anfang Juli postete sie ein Foto, auf dem das Paar in sommerlichem Look eng umschlungen auf einem Boot posiert. Erste Schnappschüsse der beiden waren im Februar 2020 aufgetaucht, darauf waren sie am Rande eines Spielfelds zu sehen. Später präsentierten sie sich dann auch in einer Instagram-Story schwer verliebt.

Sarah Lombardi war von 2013 bis zur Scheidung 2019 mit Pietro Lombardi (28) verheiratet. 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Alessio zur Welt. Das Paar trennte sich 2016.

