29.10.2020 17:55 Uhr

Sarah Lombardi verlobt? Das könnten Anzeichen sein

Hat Sarah Lombardi sich etwa verlobt? Immer öfter zeigt sie sich mit einem funkelnden Ring am Finger, vielleicht hat ihr Julian Büscher die Fragen aller Fragen gestellt.

Mit Julian Büscher ist Sarah Lombardi knapp ein Jahr liiert und es läuft sehr gut, sie haben sogar schon eine gemeinsame Wohnung bezogen. Folgt nun der nächste Schritt?

Liebe mit Schnellstart

Sarah und Julian haben einen Schnellstart hingelegt. Er durfte ihren Sohn Alessio kennenlernen, es ging zusammen in den Urlaub, sie haben seit einigen Monaten eine gemeinsame Wohnung und sie lernte nun auch seine Oma kennen.

Nach einigen Liebes-Pleiten scheint sie in Julian endlich die große Liebe gefunden zu haben. Da wäre es nicht verwunderlich, wenn die beiden sogar noch einen Schritt weiter gehen.

Auffälliger Ring am Finger

In einer neuen Story sitzt Sarah Lombardi im Nagelstudio und lässt sich die Nägel hübsch machen. Sie hält ihre Hände in die Kamera und sofort fällt etwas auf.

Sie trägt einen Ring am Finger, der verdächtig nach einem Verlobungsring aussieht. Erstmals fiel der Ring vor einigen Wochen im Maledivenurlaub auf. Bekam sie dort etwa einen Antrag?

Sie lernte seine Oma kennen

Nachdem Sarah bereits schon einen Großteil seiner Familie kennt, lernte sie jetzt auch seine Oma kennen. „Und jetzt fahren wir zur lieben Oma Else, die lerne ich nämlich heute kennen“, verkündete die Ex von Pietro Lombardi in ihrer Story.

War das jetzt der endgültig letzte Schritt, um seiner Sarah einen Antrag zu machen? Es wären auf jeden Fall ganz tolle Liebes-News…