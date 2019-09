Sarah Lombardi will in den nächsten drei Jahren ein Baby

Sarah Lombardi (26) hat gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi einen Sohn. Alessio ist bereits vier und scheint mit der Trennung seiner Eltern gut umzugehen. Nach ihrer Beziehung mit Pietro war Sarah mit ihrem Ex Michal zusammen.

Die Trennung von ihrer Jugendliebe folgte schon nach wenigen Monaten wieder. Aktuell ist Sarah Lombardi mit dem Berliner Roberto zusammen, sie führen eine Fernbeziehung. Auf Instagram beantwortete die Sängerin Fan-Fragen und auf die Frage, ob sie sich weitere Kinder wünsche, hatte sie eine klare Antwort.

So läuft es mit Kind und Karriere

Sie erklärte in ihrer Insta-Story: „Ja schon, aber wenn dann bevor ich 30 bin.“ In rund zwei Wochen wird Sarah 27 Jahre alt, hätte somit noch das ein oder andere Jahr vor ihrem nächsten runden Geburtstag. Aber es scheint so, als würde sie schon ernsthaft über weiteren Nachwuchs nachdenken.

Auf Instagram beantwortete sie auch, wie sie Kind und Karriere unter einen Hut bringen will, wenn der kleine Alessio in rund zwei Jahren eingeschult wird. Sie sagt: „Ich denke, da werde ich es anders machen als heute. Meine Oma hilft mir wirklich wo sie nur kann. Ohne sie wäre vieles wirklich nicht möglich und auf sie kann ich mich immer verlassen.“