Sarah Lombardi will noch ein Baby und hätte auch schon einen Namen

Freitag, 14. Juni 2019 14:09 Uhr

Sarah Lombardi (26) wünscht sich ein Kind mit Roberto. Die 26-Jährige wurde vor drei Jahren zum ersten Mal Mutter. Allerdings trennten sich die Eltern kurz nach der Geburt von Alessio. Mittlerweile ist sie wieder in festen Händen und denkt bereits über weitere Familienplanung mit ihrem Liebsten nach.

Bislang ist Alessio ein Einzelkind und hat die Aufmerksamkeit ganz für sich alleine. Das soll allerdings nicht so bleiben, verriet Mama Sarah nun via social Media. Via Instagram wurde sie gefragt, ob sie noch ein weiteres Kind möchte und antwortete euphorisch mit: „Ja, auf jeden Fall.“

Sie hätte einen Namensidee

Dazu teilte Sarah Lombardi alte Bilder aus ihrer ersten Schwangerschaft und schrieb dazu: „Ich habe mich immer fit und gut gefühlt bis zum Schluss.” Schon im letzten Jahr redete Sarah offen über ihren Wunsch nach weiteren Nachwuchs und verriet ihren Fans, dass sie sich eine kleine Schwester für ihren Sohn wünscht und sich dafür sogar schon Gedanken um einen Namen gemacht hat.

Quelle: instagram.com

„Jaaaa, habe ich tatsächlich… Wenn ich mal ein Mädchen bekomme, wüsste ich schon einen tollen Namen“, erklärte sie voller Begeisterung. Weitere Details behielt sie jedoch für sich und so müssen ihre Anhänger sich wohl noch bis zum nächsten Kind gedulden, um zu erfahren, wie das zweite Kind des TV-Gesichts heißen soll.