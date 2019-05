Sarah Lombardi wird Showstar bei „Holiday on Ice“

Dienstag, 21. Mai 2019 20:31 Uhr

Anfang des Jahres siegte Sarah Lombardi bei der TV-Show „Dancing on Ice“ und bewies ihr grandioses Können auf dem Eis. Über Wochen begeisterte sie Fans und TV-Zuschauer mit raffinierten Figuren und Choreografien. Kein Wunder, dass nun auch die Eisrevue „Holiday on Ice“ auf sie aufmerksam wurde.

Die legendäre Eiskunstshow, die ihren Ursprung in den 40er-Jahren in den USA hat, wird ab Dezember Sarah Lombardi als neuen Stargast begrüßen dürfen. Diese Neuigkeit verkündete die Sängerin auf ihrem Instagram-Kanal und freut sich riesig über das neue Engagement. Auch der offizielle Instagram-Kanal von „Holiday on Ice“ verkündet die frohe Botschaft: „Herzlich Willkommen in der Holiday on Ice Familie Sarah Lombardi.“

Sarah freut sich

In ihrer Instagram-Story kann sie ihre Freude nicht verstecken: „Jetzt wisst ihr es endlich, jetzt wisst ihr alles, was ich die letzten Wochen und Monate geheim halten musste. Ihr seht, dieses Jahr passiert einiges. Ich freue mich wirklich auf dieses Jahr. Weil ganz viele und tolle Sachen passieren.“

„Holiday on Ice“ entstand als kleine Hotelshow und entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten von einer klassischen Eisrevue zu einer modernen Show, die weltweit durch verschiedene Länder tourt. 2018 feierte die Eisshow ihr 75-jähriges Jubiläum.

Ab Dezember wird Sarah Lombardi in der neuen „Holiday on Ice“-Show „Supernova“ zu sehen sein. Ebenfalls neu mit dabei sind die zwei Profi-Eiskunsttänzer: Europa- und Weltmeisterin Aljona Savchenko sowie Weltmeister und Olympuasieger Bruno Massot.