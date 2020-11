Sarah McBride wird die erste Transgender-Senatorin der USA

04.11.2020 12:34 Uhr

Die Demokratin Sarah McBride hat die Wahl in Delaware gewonnen und wird damit zur ersten Transgender-Senatorin in den USA.

Die demokratische Kandidatin Sarah McBride (30) wird die erste Transgender-Senatorin der USA. Die 30-Jährige gewann bei den Wahlen am Dienstag das Rennen in Delaware. Sie siegte mit 86 Prozent der Stimmen über ihren republikanischen Konkurrenten Steven Washington.

Kurz nachdem das Ergebnis bekannt gegeben wurde, schrieb die Aktivistin für Transgenderrechte auf Twitter: „Wir haben es geschafft. Wir haben die Wahl gewonnen. Danke, danke, danke.“ Sie hoffe, der heutige Abend werde den LGBTQ-Kindern zeigen, „dass unsere Demokratie auch für sie groß genug ist“.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020