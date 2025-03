Stars Sarah Michelle Gellar: ‚Buffy‘-Reboot geht schneller voran als gedacht

Sarah Michelle Gellar - Wolf Pack Screening - Hollywood - March 14th 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin gibt Fans ein Update zum geplanten Reboot der beliebten Serie.

Sarah Michelle Gellar verrät, dass das ‚Buffy – Im Bann der Dämonen‘-Reboot „schneller voranschreitet“, als sie erwartet hatte.

Letzten Monat wurde bekannt gegeben, dass Hulu an einer neuen Serie arbeitet, in der die 47-jährige Schauspielerin ihre Titelrolle als Buffy Summers wieder aufnehmen wird. Allerdings wird sie nicht im Mittelpunkt des neuen Formats stehen. Die blonde Schönheit, die auch als ausführende Produzentin fungieren wird, warnte die Fans, dass sie „geduldig“ sein müssen, auch wenn die Arbeit an dem Projekt bereits begonnen hat.

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin enthüllte sie: „Wir haben unsere Büros eingerichtet, was bedeutet, dass die Dinge wahrscheinlich schneller voranschreiten, als ich erwartet habe. Aber es wird ein Prozess sein, denke ich. Um es so zu machen, wie es gemacht werden muss, muss jeder mit uns geduldig sein, weil dies nichts ist, das [einfach passieren wird].“

Die Pilotfolge wird von ‚Eternals‘-Regisseurin Chloé Zhao inszeniert und produziert, während Nora und Lilla Zuckerman als Showrunnerinnen, Drehbuchautorinnen und ausführende Produzentinnen beteiligt sind. Auch die Produzenten der Originalserie – Gail Berman, Fran Kuzui und Kaz Kuzu – sind an dem Reboot beteiligt.

„Ich kneife mich jeden Tag, wenn ich in diese Räume komme und Gail Berman, die Zuckermans und Chloé Zhao sehe. Es ist eine unglaubliche Gruppe“, schwärmte Sarah Michelle Gellar. „Es gab keine Welt, in der ich dachte, Chloé Zhao würde mich anrufen und mit mir zusammenarbeiten, um mich nach meiner Meinung und meinem Rat zu fragen – vor allem, weil sie noch nie Fernsehen gemacht hat.“